Esta vez, el foco está puesto en el secretario de Educación municipal, Fernando Rizzi, quien fue visto en el Congreso de la Nación en lugar de estar presente en el territorio afectado por la emergencia.

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La imagen no pasa desapercibida en un contexto especialmente sensible. Las inclemencias climáticas impactan de manera directa en el funcionamiento del sistema educativo local, no solo por la suspensión preventiva de actividades, sino también por las reiteradas denuncias sobre el estado edilicio de numerosas escuelas. Filtraciones de agua, humedad estructural, falta de calefacción y aulas en condiciones precarias son parte de un diagnóstico que la comunidad educativa viene denunciando desde hace tiempo.

No es menor señalar que la Secretaría de Educación de General Pueyrredon está en manos del radicalismo local desde hace más de ocho años. Figuras como Puglisi y Brahim en su momento, y actualmente bajo la conducción de Rizzi junto a Daniel Nuñez, responden políticamente al senador nacional Maximiliano Abad.

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En ese marco, la ausencia del funcionario genera cuestionamientos inevitables. Sectores de la oposición y actores del ámbito educativo interpretan el viaje como una muestra de desconexión con las urgencias locales.

Pero Rizzi no fue la única figura del radicalismo local señalada. La secretaria de Salud, Viviana Bernabei, también fue vista en el Congreso, en un momento en el que el sistema sanitario municipal enfrenta dificultades estructurales que se profundizan en situaciones de emergencia. La coincidencia de ambas presencias fuera del distrito en medio de una crisis refuerza una lectura crítica sobre las prioridades de gestión.

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Así, en medio de un escenario complejo, la conducción municipal vinculada a la Unión Cívica Radical vuelve a quedar en el centro del debate público. La discusión no es nueva: reaparecen cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta ante contingencias y sobre una gestión que privilegia la exposición pública por sobre la resolución efectiva de los problemas cotidianos.

Mientras tanto, en las escuelas afectadas por la lluvia y el deterioro edilicio, la comunidad educativa sigue esperando respuestas concretas. La tormenta no es solo un fenómeno climático: también deja al descubierto las prioridades de los funcionarios municipales, que parecen estar lejos de la realidad.

En ese contexto, comienzan a surgir interrogantes sobre el destino de los recursos públicos. Se generan dudas acerca de la pauta oficial destinada a medios vinculados al ámbito legislativo, como publicaciones parlamentarias. Lo que llama la atención es la posible asignación sostenida de fondos a este tipo de espacios, ante la falta de inversión municipal en infraestructura escolar. Las críticas apuntan especialmente a la visibilidad que recibe el senador Maximiliano Abad en dichas publicaciones, lo que alimenta sospechas sobre el uso político de la comunicación institucional.

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En un escenario donde se reclaman mejoras urgentes para la educación pública, el debate sobre las prioridades presupuestarias, y de los funcionarios municipales, vuelve a instalarse con fuerza.