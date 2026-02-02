El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso meteorológico a corto plazo por la probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde de este lunes, con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población evitar circular por la vía pública, salvo en casos de extrema necesidad, y asegurar objetos sueltos en balcones, terrazas y patios para prevenir accidentes.

También se recomendó no sacar la basura fuera del horario estipulado, con el objetivo de evitar obstrucciones en desagües y bocas de tormenta.

En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

