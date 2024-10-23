En las últimas horas, desde el Servicio Meteorológico Nacional anticiparon malas condiciones climáticas para tanto la zona oeste de la Provincia como para Mar del Plata.

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En esta oportunidad la zona local se encontrará afectada con alerta naranja por tormentas a partir de esta tarde y hasta mañana a la mañana. Mientras que en el centro y este bonaerense y en el AMBA, la alerta que figurará será amarilla.

Sobre esto, Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil dialogó con El Marplatense y explicó cómo se desenvolverá el mal clima y cuáles son las recomendaciones que se debe tener en cuenta: "En primera instancia, hace mucho que no llueve cantidad. Por un lado, desde lo climatológico para Mar del Plata, las recomendaciones vienen bien porque tenemos calles muy transitadas. Pero hay una necesidad de agua muy importante en el campo y en la región. De hecho este anuncio de tormentas es desde hoy a la tarde hasta mañana a la mañana. No se ven grandes acumulados de agua pero tendremos lluvias que en algunos sectores serán un poquito fuerte", dijo.

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"Con respecto a las prevenciones, no son más que las que decimos siempre pero sobre todo en el manejo vehicular. Hay que mantener las distancias lógicas con los demás autos porque cada vez que hay temporales, se generan accidentes graves. También hay que ser solidario con los rodados de menor porte como las motos y las bicicletas. Si tenemos casas con filtraciones o problemas de ese estilo, hay que estar atentos a eso también", mencionó.

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"Por otro lado, las recomendaciones con los residuos son, pese a que llueva, sacarla si es necesario pero solo en cestos elevados. No debe ir nunca en el piso porque esa bolsa navega por el cordón y termina generando anegamientos propios ya que llegan hasta las boca de tormentas y las tapan", indicó el referente.

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Y sumó que para la madrugada del jueves "también se esperan ráfagas de viento, por lo tanto la sujeción de los objetos que sean de probable voladura o los que se encuentren en los balcones. En las obras en construcción también hay que tener en cuenta todo esto porque son áreas que nos traen mucho trabajo. Por eso les pedimos que estén atentos con las maderas pequeñas, las mediasombras, los pequeños artículos que se puedan volar"

"La alerta varía entre hoy a la tarde y mañana hasta el mediodía pero la meteorología no es exacta y puede variar. Nosotros nos ubicamos en la parte más aliviada de la Provincia pero en el norte y en el oeste si se van a ver más comprometidos, a diferencia nuestro", concluyó Rodriguez.