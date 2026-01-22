La provincia de Buenos Aires es el distrito más afectado por el cierre de empresas a nivel nacional desde diciembre de 2023. En un contexto de recesión sostenida, el país atraviesa doce meses consecutivos de caída neta de unidades productivas, con consecuencias directas sobre el empleo y la actividad económica.

Ads

De acuerdo al ministro de Economía bonaerense, Pablo López, tres de cada diez empresas que cerraron en la Argentina tenían sede en la Provincia. “Estamos frente a un modelo económico que debilita la producción nacional y el mercado interno. El cierre de empresas y la destrucción de empleo son una constante desde la asunción del Gobierno nacional”, advirtió el funcionario.

Las cifras respaldan ese diagnóstico. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se produjo una caída neta de 21.046 empleadores en todo el país, lo que equivale a unas 915 empresas menos por mes o 30 por día.

Ads

Puede interesarte

Dentro de ese panorama, Buenos Aires encabeza el ranking con 5.621 unidades productivas cerradas, seguida por Córdoba (3.696), la Ciudad de Buenos Aires (2.409) y Santa Fe (2.302). El impacto del ajuste se extendió al resto de las provincias, lo que refleja un fenómeno de alcance nacional.

El retroceso no se limita a un sector puntual. La pérdida de empresas ya alcanza a 16 de los 20 sectores económicos relevados, con especial peso en comercio, industria manufacturera y construcción, rubros estrechamente vinculados al consumo interno y que concentran cerca del 40% de los cierres.

Ads

El escenario refuerza la preocupación en el ámbito productivo bonaerense, donde advierten que la combinación de caída de la actividad, pérdida de empleo y cierre de empresas profundiza las asimetrías regionales y agrava el impacto social de la recesión.