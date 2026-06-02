Las panaderías de Mar del Plata atraviesan una de las crisis más profundas de los últimos años. El fuerte incremento de los servicios públicos, el aumento constante de las materias primas y una marcada retracción del consumo generan un escenario crítico que amenaza la continuidad de numerosos establecimientos tradicionales de la ciudad.

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Desde el sector aseguran que la situación es producto de una combinación de factores que impactan directamente sobre la rentabilidad. Las tarifas de electricidad y gas, fundamentales para el funcionamiento de hornos y áreas de producción, registraron aumentos que en muchos casos resultan imposibles de absorber para las pequeñas y medianas empresas.

José Mascaro, tesorero de la Asociación de Industriales Panaderos, Confiteros y Afines y propietario de la panadería El Cañón, explicó que también se incrementaron significativamente los costos de ingredientes esenciales como harina, grasas, margarina y lácteos. “No podemos trasladar todas las subas al precio final porque perderíamos la poca clientela que queda. La rentabilidad cayó a niveles mínimos o directamente desapareció”, sostuvo.

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La crisis económica también modificó los hábitos de compra de los consumidores. Según Mascaro, cada vez son menos frecuentes las compras por kilo o por docena de facturas. “Hoy los vecinos compran por valor o solamente lo necesario para el día. Los productos de pastelería, masas finas y tortas muestran caídas muy fuertes por la pérdida del poder adquisitivo”, señaló.

Ante este panorama, el sector reclama la apertura de mesas de diálogo con las autoridades para analizar medidas de asistencia, tarifas diferenciadas para las PyMEs y herramientas que permitan sostener la actividad. Los panaderos advierten que, de no implementarse soluciones en el corto plazo, podrían producirse nuevos cierres de comercios en distintos barrios de la ciudad.

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