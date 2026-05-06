En diálogo con El Marplatense, el referente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, Sebastián Agliano, expuso el crítico panorama que atraviesa la flota fresquera de Mar del Plata y alertó sobre la imposibilidad de sostener la actividad en las condiciones actuales.

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“El tema sigue aflorando. El gasoil no deja de aumentar y desde el 2 de mayo estamos pagando alrededor de 2.400 pesos el litro. Es prácticamente impagable”, señaló Agliano, marcando el principal problema que golpea al sector.

El dirigente también explicó el desfasaje financiero que agrava la situación: “Ese precio lo pagamos a 15 días, pero a nosotros nos pagan a 30 o 45. Es un descalce que nos deja sin margen para operar”.

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Consultado sobre las gestiones realizadas, fue contundente: “Estamos pidiendo reuniones y no hemos tenido respuestas. Yo personalmente le escribí una carta al presidente, pero me contestaron desde la Secretaría Privada que no nos puede recibir. Con suerte, nos recibiría el Ministerio de Economía”.

Además del combustible, Agliano apuntó contra cuestiones regulatorias que complican la operatoria diaria: “Hay normativas obsoletas de Prefectura que hoy tienen 14 embarcaciones paradas. Así es imposible salir a trabajar”.

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Finalmente, dejó en claro la preocupación del sector: “Vamos a seguir intentando reunirnos, pero la realidad es que no hay respuestas concretas. La situación es muy complicada y pone en riesgo a toda la flota fresquera”.