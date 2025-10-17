La Fuerza Aérea de Chile (FACH) reportó que este jueves perdió contacto con un helicóptero en el que viajaban cuatro tripulantes. El incidente se produjo en sector del refugio Eduardo García Soto, en Campos de Hielo Sur, en la Región de Aysén.

A través de un comunicado, la FACH indicó que se trata de una aeronave institucional MH-60M Black Hawk, de dotación del Grupo de Aviación N°9. El helicóptero había despegado desde el aeródromo de Villa O’Higgins.

“Posterior a la perdida de contacto, se activó el SAR, disponiéndose de inmediato la búsqueda de la aeronave por parte de un equipo de rescate compuesto por helicópteros, aviones y efectivos PARASAR institucionales”, indicó la FACH en el comunicado.

En el texto, la institución aseguró que aportará más información “oportunamente a la opinión pública”, a medida que se conozcan nuevos detalles sobre la desaparición de la aeronave.

Fuente: TN

