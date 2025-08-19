Mar del Plata afrontará este martes una jornada inestable, ya que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes, que podrían intensificarse especialmente hacia la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 14°C. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas (10-40%), que se intensificarán en la tarde con probabilidad de precipitaciones entre el 40% y 70%, y por la noche llegarán las lluvias más intensas, con una chance del 70% al 100% de tormentas fuertes.

El viento soplará del este, con intensidades de 13 a 31 km/h, acompañado por ráfagas que pueden superar los 59 km/h hacia la noche.

Este fenómeno está asociado a un proceso de ciclogénesis, que ocurre cuando una baja presión atmosférica se intensifica rápidamente, generando tormentas, fuertes vientos y precipitaciones abundantes.

Se recomienda extremar precauciones, evitar circular en zonas anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

