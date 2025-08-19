Alerta amarillo en Mar del Plata: se esperan tormentas fuertes y ráfagas intensas
El SMN anunció un 100% de precipitaciones para esta noche.
Mar del Plata afrontará este martes una jornada inestable, ya que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes, que podrían intensificarse especialmente hacia la tarde y la noche.
La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 14°C. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas (10-40%), que se intensificarán en la tarde con probabilidad de precipitaciones entre el 40% y 70%, y por la noche llegarán las lluvias más intensas, con una chance del 70% al 100% de tormentas fuertes.
El viento soplará del este, con intensidades de 13 a 31 km/h, acompañado por ráfagas que pueden superar los 59 km/h hacia la noche.
Este fenómeno está asociado a un proceso de ciclogénesis, que ocurre cuando una baja presión atmosférica se intensifica rápidamente, generando tormentas, fuertes vientos y precipitaciones abundantes.
Se recomienda extremar precauciones, evitar circular en zonas anegadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.
