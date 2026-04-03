De acuerdo al parte meteorológico, las condiciones adversas se desarrollarán durante la mañana y se extenderán hasta la tarde, con fenómenos de variada intensidad.

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Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

🌧️#AlertaAmarilla 🟡

El Servicio Meteorológico Nacional informa que, para este viernes a la mañana y hasta la tarde, habrá tormentas de variada intensidad. Algunas pueden ser localmente fuertes, acompañadas con lluvias abundantes, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y… pic.twitter.com/pacLYqyNxS — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) April 3, 2026

Ante este escenario, las autoridades locales difundieron una serie de recomendaciones preventivas para la población. Entre ellas, se destaca evitar circular por la vía pública, salvo en casos estrictamente necesarios, con el objetivo de reducir riesgos ante anegamientos o caída de objetos.

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Asimismo, se solicita a los vecinos asegurar macetas y elementos sueltos en balcones y terrazas, ya que las ráfagas de viento podrían desplazarlos y generar situaciones peligrosas.

También se recuerda respetar los horarios de disposición de residuos, evitando sacar la basura fuera del tiempo permitido para prevenir obstrucciones en los desagües.

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Desde el municipio indicaron que, ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107, líneas disponibles para la asistencia inmediata.