El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la tarde de este jueves ante la previsión de lluvias persistentes que podrían afectar a distintos sectores de la región. De acuerdo al organismo, las precipitaciones podrían estar acompañadas en algunas zonas por actividad eléctrica frecuente.

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Frente a este escenario, las autoridades recomendaron a la población circular con precaución por la vía pública y respetar las normas de tránsito para reducir riesgos. Además, solicitaron asegurar macetas y otros objetos sueltos en balcones, terrazas o patios que puedan desplazarse por efecto de las condiciones meteorológicas.

También se pidió no sacar la basura fuera de los horarios establecidos, con el objetivo de evitar obstrucciones en desagües y facilitar el escurrimiento del agua en caso de lluvias intensas.

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Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

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