El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para este sábado en Mar del Plata, con ráfagas del sector sur que podrían superar los 60 km/h durante el mediodía y la tarde.

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Ante este escenario, se recomienda evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Asimismo, se solicita extremar las precauciones para prevenir accidentes y daños materiales ante la intensidad del viento prevista.

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En caso de emergencias, se puede contactar a Defensa Civil al 103 o al SAME al 107.

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