Alerta amarilla por fuertes vientos para este sábado en Mar del Plata
El fenómeno se prevé para el mediodía y la tarde, con ráfagas intensas. Recomiendan evitar circular y asegurar objetos que puedan volarse.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para este sábado en Mar del Plata, con ráfagas del sector sur que podrían superar los 60 km/h durante el mediodía y la tarde.
Ante este escenario, se recomienda evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.
Asimismo, se solicita extremar las precauciones para prevenir accidentes y daños materiales ante la intensidad del viento prevista.
En caso de emergencias, se puede contactar a Defensa Civil al 103 o al SAME al 107.
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