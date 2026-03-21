Alerta amarilla por fuertes vientos en la ciudad
Se esperan ráfagas de hasta 70 km/h durante la tarde y noche del sábado. Recomiendan evitar salir y tomar precauciones en los hogares.
El Municipio de Mar del Plata emitió una alerta amarilla por vientos intensos, en base a un informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Según detallaron, entre la tarde de este sábado y las primeras horas de la noche se prevén vientos del sudoeste con velocidades de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, especialmente en zonas costeras.
Además, se indicó que la intensidad del viento comenzará a disminuir a partir de las 21 horas aproximadamente.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población evitar circular por la vía pública salvo en casos necesarios, asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas, y respetar los horarios establecidos para sacar la basura.
En caso de emergencias, se solicita comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.
Desde el Municipio insistieron en la importancia de tomar precauciones para prevenir incidentes durante el período de mayor intensidad del viento.
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