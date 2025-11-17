La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) informó que cerca de 6 millones de hectáreas resultaron afectadas por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, un escenario que podría implicar pérdidas económicas por alrededor de US$ 2000 millones en 2026. Las estimaciones se basan en imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, que permiten dimensionar el impacto del exceso hídrico en la zona centro bonaerense.

Según el relevamiento, unas 2.000.000 de hectáreas quedaron directamente inundadas o anegadas, mientras que otras 3.800.000 presentan condiciones adversas que impiden avanzar con las labores de siembra. En total, más de 1.100.000 hectáreas están “bajo agua” y más de 1.500.000 presentan un “riesgo muy alto” de quedar improductivas en lo que resta del año.

Entre los partidos más comprometidos figuran Bolívar (169.224 hectáreas), 9 de Julio (136.797 hectáreas) y Pehuajó (109.366 hectáreas), junto a otros distritos que conforman una superficie comprometida superior a las 4.500.000 hectáreas.

Carbap advirtió que la ventana de siembra de soja y maíz se está cerrando aceleradamente, lo que pone en riesgo una proporción significativa de la producción agrícola. Tomando como referencia una distribución de siembra de 60% soja y 40% maíz, se estima que podrían dejar de ingresar al circuito económico unos US$ 2.000 millones en 2026.

Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, a cargo de Javier Rodríguez, continúa recorriendo las zonas afectadas y reforzando la asistencia en distritos como Bragado y General Viamonte. En paralelo, el Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en cuatro partidos bonaerenses.

Fuente: con información de DIB