Unión empezó a completar su plantel para la Liga Argentina y uno de los jugadores que esperaba con ansias Fernando "Tulo" Rivero era Alejo Britos, que completó su experiencia en San Antonio Gold de Ecuador, su primera a nivel internacional, y ya está trabajando con el grupo.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el ex Ciclista de Junín indicó sobre su llegada a la ciudad que "la sensación es muy linda, estoy muy contento de estar en un club como Unión, me quería sumar al equipo. Hace un par de días que había terminado en Ecuador y ahora estoy entusiasmado con poder acoplarme al grupo".

La decisión de llegar a Mar del Plata era todo un cambio para él pero no dudó demasiado: "en mi caso lo hablo con mi representante, me parecía que era un club importante, un lugar donde se respira mucho básquet. Tenía buenas referencias del club con amigos que son de acá y jugaron acá, no dudé en darle para adelante cuando tuve la oferta", afirmó el base.

Se suma a un equipo nuevo, desde el DT hasta su conformación, después de un largo y exitoso ciclo por lo que habrá que refundar desde distintos aspectos, sosteniendo la identidad del equipo "celeste": "sabía que el club venía con una base y siguió luego del ascenso, eran muchos chicos que venían jugando juntos. Trataremos de acoplarnos a la idea del "Tulo", tenemos tiempo para trabajar e ir encontrándonos como equipo".

Si bien no tuvo aún demasiado tiempo de trabajo, ya sabe lo que pretende el grupo y particularmente el entrenador campeón de Liga Nacional, Fernando Rivero: "ya plasmamos la forma de juego en la primera práctica que tuve, seremos un equipo intenso porque tenemos una mezcla de juventud con experiencia, sabemos que la Zona Sur está muy fuerte y me parece que tendremos que trabajar para hacer una localía fuerte".

Por último, habló sobre su paso por el básquet ecuatoriano que está tratando de crecer en el profesionalismo: "era mi primer experiencia fuera del país, fue muy grata la Liga. Es el tercer año que se juega a nivel profesional, tiene muchísimos extranjeros y con el correr de los años irá mejorando. Me viene bien para no estar parado y medirme con rivales que uno no suele tener. Conocí muchas cosas, aprendí muchísimo y creo que es un balance muy positivo".