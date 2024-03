Alejandro Rial fue la cara de las noticias matutinas de América TV y Canal 26. Es padre de una hija de 35 años y luego de la muerte de Mary, su esposa en un accidente automovilístico (estuvo seis años y medio en coma), decidió comenzar una nueva vida.

Se considera un hombre en constante transformación. Actualmente se llama Amrit (sin muerte), es maestro de Kundalini Yoga y ayuda a la transformación de las personas en el Centro Umepay, un ecopueblo de Villa Yacanto en Córdoba.

Le gusta compartir lo que le hizo y le hace bien, y se profesionalizó para eso: es Coach, Counselor y especialista en Comunicación No Violenta. Escribió dos libros: ¡Más amor por favor! y Necesito un cambio ya…

Desde hace más de un año guía meditaciones por Instagram -@amrit.rial- y hoy en contacto 100% con la naturaleza, aceptó mi invitación de dividir por letras, su +CHANCE.

+ = Tu lado mas positivo / Quizá sea facilitar la transformación de las personas.

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Cuando pude descubrir que para vivir en paz y armonía tenía que cambiar hábitos y actitudes. Y como me funcionó, lo quise compartirlas con otros.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Voy en una dirección que me de alegría, paz y disfrute. A veces a contramano del mundo, a veces en el mismo sentido.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / Siempre. A cada rato me estoy creando una nueva vida. Cambié el periodismo por el coaching, el coaching por el Yoga, y sigo...

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / No se. Siempre me gusta chequear en el momento presente. Le dije si a muchas cosas que en otro momento de mi vida no hubiera aceptado.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / Yo conecto desde el agradecimiento. No dando por sentado nada de lo que tengo, hago o soy. Y, por supuesto, meditando.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Ojalá vuelva en otra vida. Y lo que me toque, seguro lo voy a disfrutar como disfruto de esta.

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.