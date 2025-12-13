Cipolla explicó que Rial —quien se encuentra detenida tras ser imputada por su presunta participación en un robo— está atravesando un atraso menstrual y está esperando la autorización del penal donde está alojada para poder realizarse un test de embarazo que confirme o descarte la gestación. ￼



El abogado indicó que, si el embarazo se confirmara, la defensa volvería a solicitar inmediatamente la prisión domiciliaria, ya que la condición de gestación podría requerir cuidados especiales que no necesariamente pueden garantizarse en el ámbito carcelario.



La posibilidad de un embarazo surgió tras la viralización de la información que dio a conocer el periodista Lío Pecoraro en redes, y Cipolla se manifestó cauteloso: explicó que esperan la autorización para el análisis y que por el momento solo se trata de una hipótesis basada en el atraso menstrual.



Morena Rial permanece detenida en el marco de una causa por robo agravado, y anteriormente su pedido de prisión domiciliaria ya había sido rechazado. Si se confirmara la gestación, la defensa buscaría que la Justicia revise nuevamente dicha decisión en función del nuevo contexto.

Ads

VIDEO https://www.instagram.com/p/DSKTQ0djo9r/

Ads