Alejandro Carrancio, diputado provincial por La Libertad Avanza y coordinador del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) está 5to en la lista del oficialismo para las elecciones del 26 de octubre.

Ads

El candidato aseguró tener “las mejores expectativas” para las elecciones nacionales. “Me parece que ya el 7 de septiembre tuvimos una muestra de que la ciudad acompaña el proceso que está llevando adelante el presidente Javier Milei, y quienes estamos trabajando en pos de ese proyecto” agregó.

A su vez manifestó el protagonismo que toma el presidente Javier Milei “poniéndose parte de la campaña al hombro”, donde se lo ha visto recorriendo provincias y diferentes lugares del país.

Ads

En ese contexto se refirió a la visita a la ciudad que hará el mandatario en el día de la fecha, donde en principio, visitará la empresa Lamb Weston en el Parque Industrial General Savio, y a las 18.00 una actividad en Güemes y Avellaneda. Junto al presidente estarán Guillermo Montenegro (Intendente de General Pueyrredón), Alejandro Carrancio (diputado y referente libertario en la Quinta Sección) y Diego Santilli, flamante candidato a Diputado nacional.

Carrancio destaca la importancia de la elección nacional, ya que es fundamental “que La Libertad Avanza pueda tener la mayor cantidad de representantes en el Congreso. Primero para bloquear los embates constantes que estamos teniendo desde la oposición para acatar el plan de gobierno y el proyecto económico de Milei, y también para tratar de conseguir los consensos necesarios para los proyectos de ley que necesita este gobierno para seguir transformando la Argentina”.

Ads

Puede interesarte

En medio de la reconfiguración que atraviesa el oficialismo la candidatura de Diego Santilli genera expectativas. “Diego es una persona que aporta una síntesis de lo que podría ser esta alianza que hicimos con el PRO. Es alguien que pertenece al PRO y que desde el día uno se mostró muy cercano a nuestro gobierno”. Y agregó “atrás venimos quienes acompañamos y estamos más vinculados con La Libertad Avanza como Karen Reichardt y Sebastián Pareja. En esa línea me parece que también es importante que se muestre ese equipo que estaríamos trabajando en el congreso nacional”.

Lo que resta del año será muy movido. En primer lugar, por la elección nacional para la cual faltan 19 días. A ello se le suma la partida del intendente Guillermo Montenegro, quien el 10 de diciembre asumirá como senador provincial y en consecuencia la asunción de Agustín Neme, como intendente de General Pueyrredón.

En ese contexto, el diputado provincial manifestó “Hay que ver que impronta le quiere dar Agustín Neme a la ciudad, pero imagino que va a haber una continuidad de lo que están siendo estos años de gobierno de Guillermo Montenegro”.

Ads