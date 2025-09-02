Once Unidos escribió una página histórica en Comodoro Rivadavia. El equipo masculino de handball se consagró campeón invicto del Nacional de Clubes Adultos “B” y, además, consiguió el tan ansiado ascenso al “A”. Entre los protagonistas estuvo Alejandro Carotenuto, referente de la institución que combinó su rol de jugador con el de asistente técnico, y que no ocultó la emoción por el logro: “La idea era buscar el ascenso, el objetivo principal era ese. Desde el año pasado sentíamos que ese era nuestro lugar y que debíamos volver. A pesar de las bajas y de rearmar el equipo, siempre mantuvimos la esperanza y por suerte se nos dio de la mejor manera”.

Ads

El plantel tuvo como base un grupo de jóvenes surgidos de la cantera del club, lo que potencia aún más el logro. “Es un equipo muy joven, con chicos de entre 17 y 24 años. Para ellos es la primera vez que ganan un Nacional en mayores y lo vivimos con muchísima emoción. Muchos de estos jugadores los tuve desde que tenían 12 o 13 años. Verlos ahora alcanzar este nivel es un orgullo enorme para todos los profes del club”, explicó Carotenuto.

El valor de este título, además de lo deportivo, está en la proyección que genera dentro de la institución y en las nuevas generaciones: “Hoy los chicos de menores y cadetes pueden mirar hacia arriba y ver una primera compuesta casi íntegramente por jugadores formados en el club. Eso los motiva a seguir en el camino, sabiendo que con sacrificio y trabajo se puede llegar lejos. Estos logros confirman que Once Unidos es un gran lugar para hacer handball”.

Ads

De cara a lo que vendrá en 2026, el desafío será mayúsculo: competir en el Nacional “A”. Sobre ese punto, Carotenuto fue claro: “Nuestra liga local no alcanza para prepararnos al nivel que exige un torneo de esa magnitud. Tenemos que buscar roce en Buenos Aires, organizar giras y sumar partidos con equipos más competitivos, porque sabemos que la vara es mucho más alta”.

La consagración también tuvo una historia personal para Carotenuto, quien volvió a ponerse la camiseta de jugador por necesidad del equipo: “Siendo sincero, yo ya me había retirado. Pero ante las bajas en determinados puestos tuve que sumarme. Intenté llegar de la mejor manera y por suerte todo salió bien. Pude volver para ser campeón, algo que no me voy a olvidar más”.

Ads

Puede interesarte

Finalmente, el marplatense destacó que esta conquista se explica por el trabajo de muchos años: “No es casualidad. Estos chicos ni siquiera jugaban al handball cuando Once Unidos ganó un Nacional hace 11 años. Hoy son el 90% del plantel. El proceso formativo fue largo y, cuando los resultados acompañan, la satisfacción es doble”.

Con este triunfo, Once Unidos no solo festeja un título, sino que también ratifica su identidad: la de un club formador, que desde Mar del Plata logra instalarse otra vez entre los mejores equipos del país.