El handball de Once Unidos está en un momento muy particular. Desde el 3 de septiembre el equipo mayor masculino y el femenino, disputarán el Campeonato Nacional "A" en Mar del Plata y se están preparando de la mejor manera para ese gran objetivo. Ambos planteles realizaron una gira por Buenos Aires enfrentándose con equipos de FeMeBal para tener una medida concreta de lo que van a enfrentar dentro de un par de meses.

El entrenador del equipo femenino y jugador en el masculino, Alejandro Carotenuto, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre las conclusiones de esta serie de partidos: "Nos queda el último trecho y los últimos dos meses en la preparación para el Nacional. Nos fuimos con sensaciones positivas, este tipo de medidas nos demuestra lo que tenemos que mejorar y nos venimos con las cosas un poco más claras".

Pensando en este certamen tan importante que los varones los disputarán por primera vez y las damas harán su segunda experiencia; señaló que es lo que buscarán: "El objetivo que nos pusimos es ser competitivos en todos los partidos. Habrá dos o tres clubes que son candidatos, pero en este torneo no hay partidos fáciles. Cada partido será una batalla en si y el primer objetivo es mantener la plaza tanto en varones como en mujeres. Tenemos que quedar entre los seis mejores".

El camino que recorrieron ha sido largo y por eso empieza a aparecer esa ansiedad lógica en la previa de la competencia: "Nosotros empezamos en diciembre el proceso, hace mucho tiempo que trabajamos pero cuando se acerca el torneo, las ansias suben. Hay que manejar esa ansiedad. Las chicas lo jugaron por primera vez hace dos años y eso marca la diferencia en la previa. Es importante que seremos locales en nuestra cancha, pero si no lo manejamos bien, puede jugarnos en contra".

Carotenuto sabe que es un paso más para un grupo de jugadores que vienen hace años trabajando juntos en un proceso que es muy parecido a lo que sucedió con el equipo de voley de Once Unidos que terminó jugando la Liga de Voleibol Argentina durante cuatro años: "Encontramos muchas semejanzas con el proceso del voley que encabezó Gonzalo Borstelmann en voley. Los tenemos desde chiquitos entrenando en el club", indicó.

LA EXPERIENCIA EN EL BEACH HANDBALL

Alejandro Carotenuto está trabajando como asistente técnico del Seleccionado Argentino Masculino de Beach Handball que viene de representar al país en una competencia de alto nivel como un Mundial: "El Beach Handball es un capítulo más dentro de mi carrera de entrenador. Me gusta mucho y me apasiona. Hasta ahora sólo me ha dado alegrías", destacó.

Sobre lo que vivieron en el reciente torneo, agregó que "logramos el objetivo de pasar la primera ronda y el main round para un octavo puesto que es el mejor puesto histórico para los caballeros. Son sensaciones positivas de lo que fue el torneo. Por suerte hace varios años que me viene tocando con varones, mujeres e inferiores, pero cada vez que me toca armar valijas para un torneo, guardar la ropa de la Selección es algo único".