El primer tiempo fue chato y sin situaciones claras de riesgo para ninguno de los dos equipos. Sin embargo, al minuto 45, tras un pelotazo largo y un error de cálculo del chileno Paulo Díaz, la pelota le quedó al “Changuito” Zeballos, quien, luego de un rebote de Franco Armani, logró abrir el marcador.

Apenas iniciado el segundo tiempo, el propio Zeballos aprovechó nuevas dudas defensivas del conjunto visitante, desbordó en velocidad y, casi debajo del arco, asistió a Merentiel para sentenciar el 2 a 0 definitivo.



Para River, el partido se hizo cuesta arriba después de los dos goles. El equipo nunca encontró funcionamiento ni profundidad, y los cambios introducidos por Marcelo Gallardo tampoco lograron revertir la situación. El entrenador se retiró de la Bombonera sin brindar declaraciones.

Con este resultado, River queda complicado en su objetivo de acceder a la próxima Copa Libertadores, y está obligado a ganar en su visita a Vélez en la próxima fecha; de lo contrario, deberá consagrarse campeón del Torneo Clausura para obtener la clasificación.



Boca, por su parte, alcanzó el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores 2026, tras dos años sin disputar el certamen continental, y se perfila como uno de los grandes candidatos a quedarse con el título del Clausura.

