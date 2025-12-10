Aldosivi ya conoce su zona para el torneo 2026: integrará la “B” en una Primera División que mantiene el formato
Se realizó el sorteo de grupos para la conformación del programa de partidos del 2026.
Aldosivi ya tiene confirmado su lugar para el Torneo 2026 del fútbol argentino y disputará la competencia en la Zona B, un grupo que promete ser altamente competitivo y con varios duelos atractivos para el equipo marplatense.
Para la próxima temporada, la organización mantendrá el sistema utilizado en 2025: tanto el Apertura como el Clausura estarán divididos en dos zonas de 15 equipos, para luego dar paso a las instancias de eliminación directa que definirán a los campeones.
La principal novedad está en los nombres propios: tras los descensos de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, se incorporarán Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.
La Zona B, el nuevo desafío de Aldosivi
El “Tiburón” compartirá el grupo con rivales de peso y varios viajes exigentes. Según la conformación oficial, la Zona B estará integrada por:
- Argentinos Juniors
- Aldosivi (Mar del Plata)
- Atlético Tucumán
- Banfield
- Barracas Central
- Belgrano (Córdoba)
- River Plate
- Gimnasia y Esgrima La Plata
- Estudiantes (Río Cuarto)
- Independiente Rivadavia (Mendoza)
- Huracán
- Racing Club
- Rosario Central
- Sarmiento
- Tigre
Para Aldosivi, el grupo ofrece una mezcla de clásicos recientes, viajes largos y enfrentamientos ante los clubes grandes, algo que suele influir fuerte en la competencia deportiva y en la convocatoria del público. Respecto al encuentro interzonal, “El Tiburón” enfrentará a Unión de Santa Fe.
Así quedó conformada la Zona A
La otra mitad del campeonato también presenta un cuadro competitivo, con varios históricos y equipos de gran presente. La Zona A quedó integrada por:
- Platense
- Defensa y Justicia
- Central Córdoba (Santiago del Estero)
- Lanús
- Deportivo Riestra
- Talleres (Córdoba)
- Boca
- Estudiantes de La Plata
- Instituto (Córdoba)
- Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
- San Lorenzo
- Independiente
- Newell’s
- Unión
- Vélez Sarsfield
Un calendario condicionado por el Mundial
Por tratarse de un año mundialista, el Torneo Apertura comenzará el fin de semana del 24 de enero, con el objetivo de adelantar la mayor cantidad de fechas antes del parate internacional. En tanto, el Clausura iniciará una vez finalizada la Copa del Mundo.
