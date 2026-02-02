El conjunto marplatense llega tras dos empates consecutivos como local: en el debut igualó ante Defensa y Justicia y luego volvió a repartir puntos frente a Barracas Central, ambos encuentros finalizados 0 a 0 en el José María Minella.

Ads

Desde el inicio del torneo, Aldosivi mostró en cancha a varios de sus refuerzos. En relación al último partido, el entrenador Guillermo Farré realizó solo dos modificaciones: el ingreso de Nicolás Zalazar por Matías Morello y la inclusión de un nueve de área, Junior Arias, en lugar de Martín García, Agustin Palavecino quien salió con una contractura el ultimo partido tampoco estaría dentro del once titular.

Con dos puntos en la tabla, el Tiburón buscará sumar de a tres ante un Gimnasia que intentará recuperarse tras la derrota frente a River Plate y que no contará con Ignacio Fernández, ausente por BURSITIS INFECCIOSA en su codo con síndrome de repercusión general, ni con Manuel Panaro por la expulsión del último partido.

Ads

El encuentro será arbitrado por Juan Pafundi y contará con televisación de ESPN Premium.

Posible formación de Aldosivi:

Ads

Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Alejandro Villareal, Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Junior Arias.

DT: Guillermo Farré.



