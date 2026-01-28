Aldosivi y Barracas Central empataron sin goles hoy en el estadio José María Minella, en el marco de la fecha 2 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro estuvo marcado por un desarrollo intenso, con pocas situaciones claras y numerosas interrupciones.

Tras un primer tiempo sin mucho peligro, el conjunto marplatense mostró mayor iniciativa en el tramo final del partido, aunque le costó generar peligro sostenido en el área rival. Si bien se mantuvo sólido en defensa, continúa en deuda en la producción de juego desde la mitad de cancha hacia adelante.

Tras el encuentro, el arquero Axel Werner analizó el rendimiento del Tiburón y señaló: “Nos faltó más precisión en el último toque. Por los tiempos del campeonato quizás la pretemporada se realiza dentro de las primeras fechas, hay que entender eso. En cada partido nos vamos soltando un poco más”.

En la próxima jornada, Aldosivi visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata, el lunes a las 17:30. Luego, volverá a presentarse como local el 7 de febrero, cuando reciba a Rosario Central. Si la Aprevide lo autoriza, podría disputarse con público visitante.

Formaciones iniciales:

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo y Fernando Román Villalba; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi y Esteban Rolón; Natanael Guzmán y Junior Arias.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Fernando Tobio, Gastón Campi y Kevin Jappert; Tomás Porra, Rodrigo Insúa e Ignacio Tapia; Iván Guaraz, Gonzalo Morales y Jhonatan Candia.