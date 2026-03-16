Aldosivi empató 0 a 0 frente a Huracán en el estadio Estadio José María Minella, en un encuentro parejo pero con muy poco juego por parte de ambos equipos. El conjunto marplatense volvió a dejar una imagen apagada y el público manifestó su fastidio cuando sonó el pitazo final.

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Durante buena parte del partido predominó la imprecisión y la falta de ideas en ataque. Aldosivi intentó asumir el protagonismo por momentos, aunque le costó generar situaciones claras frente a un rival que también mostró serias limitaciones ofensivas.

El “Globo” apostó a un planteo más cauteloso y buscó lastimar de contra en el complemento, pero tampoco encontró claridad en los metros finales. Así, el desarrollo se fue diluyendo entre intentos aislados y un ritmo que nunca logró despegar.

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El equipo dirigido por Guillermo Farré volvió a evidenciar problemas para construir juego y para llegar con peligro al área rival, una situación que comienza a generar preocupación entre los hinchas, que despidieron al plantel con silbidos desde las tribunas del Minella.

Con este empate, Aldosivi suma un punto que deja sabor a poco y continúa sin encontrar regularidad en su rendimiento.

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Ahora se aguarda la conferencia de prensa de Guillermo Farré, quien analizará el partido y el presente futbolístico del “Tiburón”.

El dato

Aldosivi con dos partidos menos (Argentinos e Independiente Rivadavia) suma 5 puntos en 9 presentaciones.

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