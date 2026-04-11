El equipo dirigido por Israel Damonte volvió a mostrar pocas ideas y dificultades para generar juego. En un partido cerrado, el local golpeó en el momento justo. A los 28 minutos del primer tiempo, Lucas Zelarayán marcó el único tanto de la noche.

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El encuentro tuvo un punto de inflexión en el complemento, cuando Emiliano Rigoni fue expulsado a los 5 minutos, dejando a Belgrano con diez jugadores. Sin embargo, Aldosivi no supo capitalizar la ventaja numérica.

Además, el “Tiburón” se vio perjudicado por un claro penal no sancionado y careció de eficacia en los metros finales. La más clara llegó a los 42 del segundo tiempo, cuando Arias estuvo cerca del empate, pero entre el travesaño y una salvada en la línea de Morales, el gol se le volvió a negar. La jugada fue revisada por el VAR ante la duda de si la pelota había ingresado, pero finalmente el árbitro convalidó la continuidad del juego.

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En el cierre, Zelarayán manejó los tiempos y aseguró la victoria para el conjunto cordobés.

Aldosivi continúa sin reacción y permanece en el fondo de la tabla, apenas por encima de Estudiantes de Río Cuarto, que podría superarlo en la próxima jornada. En la fecha siguiente, el equipo marplatense será local el domingo 19 ante Racing Club.

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