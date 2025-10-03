Es una etapa en la que es difícil elegir y las obligaciones tienen con el agua en el cuello al Tiburón. ¿Podrá salir a flote? Sin embargo, luego de tres presentaciones con igual cantidad de derrotas a partir de la llegada de Farré como entrenador, visitar al líder de la Zona A no se ofrece como el mejor rival del fixture debido al momento.

Para colmo de males, haber anotado sólo un gol en diez partidos y no sumar victorias todavía en el certamen, pusieron de malas al plantel y empezaron a emerger las reacciones. El delantero uruguayo Emiliano Rodríguez pidió rescindir el contrato, la confianza colectiva parece estar por el piso y viaja con menos jugadores (20) que lo habitual, dado que el DT bajó de la delegación al ecuatoriano Ayrton Preciado.

Contra lo ajeno y lo propio juega Aldosivi. Se medirá contra el puntero, estando último. En zona de descenso. Pero desde las 21.15, sabe que son once jugadores por lado y querrá igual, al menos por un partido, las condiciones de ambos equipos. Necesita un shock anímico y, si bien jugar contra el líder no parece un gran plan, puede que sea el motivo para levantarse. A eso aspira el Tiburón.

