El equipo marplatense atraviesa un momento complicado: todavía no logró ganar en el torneo y es el único que no pudo sumar de a tres. Esta noche buscará romper esa racha negativa para salir de la zona de descenso y comenzar a levantar cabeza en la recta final del certamen.

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El encuentro será arbitrado por Daniel Zamora y contará con la transmisión de TNT Sports Premium.

En su última presentación, el conjunto dirigido por Israel Damonte empató y continúa en el fondo de la tabla, apenas por encima de Estudiantes de Río Cuarto. Con solo tres goles convertidos en 13 partidos, la falta de eficacia ofensiva es una de las principales preocupaciones del equipo.

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Además, Aldosivi tendrá bajas importantes: Nicolás Zalazar fue expulsado en el último partido y deberá cumplir una fecha de suspensión, mientras que Federico Gino y Roberto Bochi no estarán disponibles por acumulación de tarjetas amarillas.

Actualmente, el Tiburón marcha anteúltimo en la tabla anual con seis puntos, en una situación delicada que lo obliga a sumar con urgencia.

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Belgrano llega golpeado tras caer 3-0 frente a River Plate en el Monumental, pero se mantiene en la quinta posición con 19 unidades y con claras aspiraciones de estar entre los ocho mejores que avanzarán a los playoffs.

Luego de este compromiso, Aldosivi volverá a jugar en casa: recibirá el domingo 19 desde las 13.30 a Racing Club en el estadio José María Minella.

