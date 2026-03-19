Guillermo Farré volvió a quedar en el centro de la escena. Su salida de Aldosivi no sorprendió tanto por el contexto (cinco empates, cuatro derrotas y ninguna victoria) como por la rapidez con la que se resolvió.

Ads

El empate sin goles ante Huracán en el José María Minella marcó el final de un ciclo que ya venía golpeado. No se trató de una renuncia, sino de una decisión dirigencial que dejó al entrenador sin margen. Así se cerró una etapa que había tenido como punto más alto la permanencia en Primera División lograda la temporada pasada.

Las oportunidades no tardaron en aparecer

Ads

Como suele suceder, el mercado se mueve rápido. Farré ya recibió sondeos concretos: desde Racing de Nueva Italia se comunicaron para conocer su situación, en medio de la reestructuración tras la salida de Pablo Fornasari.

También surgió el interés de Estudiantes de Río Cuarto, que busca reemplazo luego de la salida de Iván Delfino. Farré no es ajeno a la institución: tuvo un paso como jugador y conoce su estructura, lo que lo posiciona como una opción firme.

Ads

Lluvia de nombres en el Tiburón

Mientras tanto, Aldosivi inició su búsqueda y la lista de candidatos no deja de crecer. Hubo contactos con Martín Palermo y Omar De Felippe, aunque las gestiones no prosperaron. En lo inmediato, todo indica que “Oreja” asumirá de manera interina para hacerse cargo del plantel.

Entre los nombres que aparecen en carpeta también figura Néstor Gorosito, el experimentado DT viene de ciclos con altibajos, pero dejó una buena imagen en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde logró levantar un equipo comprometido con el descenso. Su paso por el fútbol internacional, especialmente en Alianza Lima, lo volvió a posicionar, incluso con intereses desde el exterior como la selección de Puerto Rico.

Ads

Otro apuntado es Leandro Romagnoli. El “Pipi”, ídolo de San Lorenzo, tuvo un ciclo irregular como DT y recientemente dirigió a San Martín de San Juan, sin poder evitar el descenso. Aun así, su nombre sigue en consideración, mientras mantiene negociaciones avanzadas con Guaraní.

En la lista también aparece Mario Sciacqua, quien dejó recientemente su cargo en Sarmiento de Junín tras un breve ciclo iniciado en enero.

Otro que está en el radar es Israel Damonte, de reciente salida de Boston River. Su último paso no dejó buenos resultados, y en el ámbito local tuvo experiencias en Arsenal, Sarmiento, Huracán y Colón.

Por último, surge el nombre de Cristian Fabbiani, quien continúa consolidando su carrera como DT tras pasos por Fénix, Deportivo Riestra y Deportivo Merlo, además su ciclo en Newell's Old Boys, donde acumuló 27 encuentros con nueve victorias, nueve empates y nueve derrotas.

Con un panorama abierto y sin definiciones inmediatas, Aldosivi se mueve contrarreloj en busca de un nuevo conductor. El margen es mínimo y la necesidad de resultados, urgente.

