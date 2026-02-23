Aldosivi sigue sin levantar cabeza: cayó en Santa Fe y aún no ganó en el Apertura
En el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura, el conjunto marplatense volvió a tropezar y esta vez fue derrota 1-0 como visitante frente a Unión de Santa Fe, en un partido discreto y con escasas situaciones de gol.
En un encuentro chato, trabado y con poca claridad en los metros finales, el equipo local logró marcar la diferencia en el complemento. Hasta ese momento, el desarrollo era parejo y sin emociones fuertes en las áreas.
La más clara para el Tiburón estuvo en los pies de Cordero, que tuvo la apertura del marcador tras un gran pase filtrado de Lucas Rodríguez. El delantero quedó de frente al arco y definió de derecha, pero no logró concretar una oportunidad inmejorable que pudo haber cambiado el rumbo del partido.
Minutos después, el conjunto santafesino aprovechó su momento. A los 21 del segundo tiempo, tras un centro que se desvió y pegó en el palo, Cristian Tarragona capturó el rebote y definió para establecer el 1-0 definitivo, el delantero es el máximo goleador de Unión con dos tantos.
El equipo marplatense aún no conoce la victoria en lo que va del torneo y acumula seis fechas sin festejos, más allá del alivio que significó el triunfo 3-0 por Copa Argentina. La falta de eficacia y las desconcentraciones vuelven a ser una constante en este inicio de campeonato.
Ahora, Aldosivi tendrá una nueva oportunidad para torcer la historia cuando reciba a Argentinos Juniors el miércoles 25 desde las 21 horas. En casa y ante su gente, el Tiburón buscará cortar la racha y conseguir su primera victoria en el Apertura.
Formación de Aldosivi: Axel Werner; Guillermo Enrique o Rodrigo González, Nicolás Salazar, Joaquín Novillo, Fernando Román o Lucas Rodríguez; Esteban Rolón, Roberto Bochi, Federico Gino, Alan Sosa; Junior Arias y Nicolás Cordero. DT: Guillermo Farré.
Formacion de Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Carol Madelón.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión