El conjunto dirigido por Israel Damonte sumó un punto frente a uno de los equipos más destacados del torneo, que atraviesa un gran presente bajo la conducción de Alfredo Berti.

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Aldosivi quedó en el fondo de la tabla con apenas ocho unidades, producto de ocho empates y ocho derrotas en 16 fechas.

El panorama es preocupante para el elenco marplatense, que no logró sostener regularidad a lo largo del campeonato. Por su parte, la visita afrontó el encuentro con una formación alternativa, pensando en su compromiso de Copa Libertadores frente a Fluminense.

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¡PEGÓ RÁPIDO EL TIBURÓN!



Moya la empujó frente a Independiente Rivadavia ✅



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En el inicio del partido, Aldosivi golpeó rápido: a los 4 minutos, Santiago Moya abrió el marcador con un potente zurdazo tras tomar la pelota de primera. Sin embargo, la ventaja duró poco. Luego de un centro atrás de Juan Manuel Elordi, Leonel Bucca definió en carrera con un remate cruzado para sellar el 1-1 definitivo.

¡EMPATÓ LA LEPRA!



Jugada colectiva TOP y Bucca definió ante Aldosivi ⚽



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Lo que viene para el “Tiburón”

Tras el cierre del torneo, el plantel iniciará un receso y volverá a los entrenamientos el próximo 11 de mayo a las 16 horas.