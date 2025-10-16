El plantel de Aldosivi partió hoy hacia Buenos Aires y mañana irá por su tercer triunfo en el campeonato, que sería también el tercero de manera consecutiva. El ánimo del plantel que dirige técnicamente Guillermo Farré tiene otro semblante y, por tal motivo, enfrentar a uno de los poderosos del fútbol argentino le cae en buen momento. También pensando en la vida propia de la Academia.

Racing jugará en Brasil el próximo martes, contra el Flamengo y por las semifinales de la Copa Libertadores de América. Por lo cual, pondrá un equipo alternativo este viernes a las 19 cuando juegue contra el equipo de Mar del Plata. Hay otra cuestión que le da respaldo a las chances de Aldosivi, y es su confianza.

La misma se fortaleció tras ganar el segundo partido seguido en el Torneo Clausura y el primero como local, el pasado domingo 2-0 en el Minella ante Huracán. Además, en esa jornada habían ganado San Martín y Talleres, competidores por la permanencia, pero el Tiburón soportó la presión y salió victorioso.

Ahora, el primer partido de la fecha es el de Aldosivi. Por eso, y por lo conforme que quedó el DT, se repetiría el once inicial buscando el tercer triunfo que tire la presión para otro lado en la lucha por no descender.

