Aldosivi consiguió un empate 1 a 1 frente a Atlético Tucumán en condición de visitante, en un partido en el que no pudo sostener la ventaja pero mostró carácter para sumar su primer punto fuera de Mar del Plata en el torneo.

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El equipo dirigido por Guillermo Farré se había puesto en ventaja en el primer tiempo gracias a un gol de Federico Gino, que le permitió irse al descanso con la diferencia a favor. Sin embargo, en el complemento el conjunto tucumano reaccionó y alcanzó la igualdad mediante un cabezazo de Franco Nicola

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La situación se complicó para el “Tiburón” cuando Alan Sosa fue expulsado y el conjunto marplatense debió afrontar más de 25 minutos con un jugador menos. Pese a esa desventaja, Aldosivi logró sostener el empate y resistir los avances del local.

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En el tramo final del encuentro apareció la figura del arquero Jorge Carranza Werner, quien contuvo un penal y evitó la derrota, asegurando así un punto importante para el conjunto marplatense.

El empate además significó el primer punto que Aldosivi logra sumar como visitante en el campeonato, luego de cuatro derrotas consecutivas fuera de casa ante Gimnasia, Tigre, Unión y Banfield.

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