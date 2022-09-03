Aldosivi y Sarmiento de Junín se enfrentarán este sábado en Mar del Plata por la 17ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en un encuentro clave para ambos equipos, rivales directos en la lucha por mantenerse en la Primera División.

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El partido se disputará desde las 15.30 en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Fernando Espinoza y la televisación de ESPN Premium.

El “Tiburón” viene de dos empates sin goles como visitante, ante Unión y Gimnasia y Esgrima La Plata, y de vencer a Vélez 3-2 en su último compromiso en casa por la fecha 14ta., y está en el antepenúltimo puesto del torneo con 13 puntos.

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Los dirigidos por Somoza necesitan ganar para salir de la zona roja de la tabla de promedios en la que se encuentra por encima de Patronato, que en caso de ganar alcanzaría a Central Córdoba, que perdió el jueves ante Huracán por 2 a 0.

Sarmiento llega a Mar del Plata tras dos empates (0 a 0 con Gimnasia y 1 a 1 con Vélez), se ubica en el puesto 18 con 19 puntos, y también tiene que tratar de sumar de a tres si quiere escapar del vigésimo quinto puesto de la tabla de promedios.

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En el conjunto local, el entrenador Leandro Somoza podría formar con el mismo equipo que jugó en Santa Fe en la fecha pasada, aunque el enganche Matías Pisano, quien presentaba una molestia muscular, podría ser reemplazado por el colombiano Juan Cuesta Baena.

El encuentro volverá a disputarse a puertas cerradas por decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte bonaerense, por el ataque sufrido el último 11 de agosto hacia los autos de algunos jugadores de Aldosivi en el predio del club.

Posibles formaciones

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Aldosivi: José Devecchi; Joaquín Indacoechea, Patricio Boolsen, Nicolás Valentini y Santiago Laquidain; Emanuel Maciel y Leandro Maciel; Ezequiel Schelotto, Tomás Martínez y Juan Cuesta o Matías Pisano; Martín Cauteruccio. DT: Leandro Somoza.

Sarmiento (Junín): Sebastián Meza; Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Andueza y Jean Pierre Rosso; Guido Mainero, Lucas Castro, Emiliano Méndez y David Gallardo; Lisandro López y Luciano Gondou. DT: Israel Damonte.

Hora: 15.30. Árbitro: F. Espinoza. Estadio: José M. Minella.