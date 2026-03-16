Aldosivi recibirá este lunes a Huracán desde las 15.30 en el estadio Estadio José María Minella, por la Liga Profesional de Fútbol, con la necesidad de conseguir su primera victoria en el torneo.

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El equipo dirigido por Guillermo Farré viene de rescatar un empate como visitante frente a Atlético Tucumán y suma cuatro unidades en ocho partidos disputados (cuatro empates y cuatro derrotas). Además, tiene pendiente el duelo ante Argentinos Juniors, que se jugará el 31 de marzo.

Más allá del objetivo de meterse en zona de playoffs, el conjunto marplatense busca sumar para mejorar su posición tanto en la tabla anual como en la de promedios, donde pelea por alejarse del fondo.

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En lo futbolístico, el entrenador mantendría la base del equipo que jugó en Tucumán, con el ingreso de Natanael Guzmán por el suspendido Alan Sosa, expulsado en la última fecha. El ataque lo completarían Nicolás Cordero y Agustín Palavecino.

Probable formación de Aldosivi:

Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Joaquín Novillo y Fernando Román; Federico Gino, Roberto Bochi y Esteban Rolón; Guzmán, Cordero y Palavecino.

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Enfrente estará un rival exigente como Huracán, dirigido por Diego Martínez, que se mantiene en zona de clasificación pese a la derrota sufrida en la última fecha ante River Plate.

Probable formación de Huracan:

Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Hugo Nervo o Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Alejandro Martínez o Facundo Waller; Jordy Caicedo.

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Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistentes: José Castelli y Matías Ezequiel Balmaceda

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Julio Fernández.

