Copa Argentina 2026

Arranca una nueva edición de la Copa Argentina para el conjunto marplatense en el certamen más federal del país. El torneo que cruza a equipos de las cinco categorías del fútbol argentino y les da a muchos clubes del ascenso la posibilidad de mostrarse en una verdadera vidriera nacional. En ese contexto, Aldosivi levanta el telón de su temporada copera en los 32avos de final.

El conjunto marplatense se mide ante San Miguel con la necesidad de cambiar la cara. El “Tiburón” todavía no pudo ganar en el torneo de Primera División: acumula empates frente a Defensa y Justicia, Barracas Central y Rosario Central, y caídas ante Gimnasia y Esgrima La Plata y por la mínima frente a Tigre.

Sin triunfos en lo que va de la temporada, la Copa aparece como una oportunidad ideal no solo para recuperar confianza, sino también como incentivo deportivo y económico. Con un plantel amplio y variantes en todas las líneas, Aldosivi apuesta a sostener la doble competencia y encontrar en este torneo el impulso que le viene faltando.

Del otro lado estará un San Miguel que llega entonado. El equipo dirigido por Gustavo Coleoni, hombre de vasta trayectoria en el ascenso, buscará dar el golpe. El conjunto arrancó con victoria en la Primera Nacional frente a Central Norte y llega con envión anímico para plantarse y dar pelea.

Datos del partido:

Hora: 17.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Bruno Amiconi

Estadio: Estadio Norberto Tito Tomaghello