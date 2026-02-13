Prensa Aldosivi

Enfrente estuvo un Tigre en gran momento, que respondió con autoridad y se quedó con la victoria. El conjunto de Victoria atraviesa una racha destacada, con cuatro triunfos y un empate en sus últimas presentaciones, lo que lo mantiene como puntero de la Zona B.

El único gol del encuentro llegó a los 12 minutos del primer tiempo. Tras un gran control dentro del área, David Romero, que atraviesa su mejor momento futbolístico, definió con categoría y dejó sin respuestas al arquero Werner. Ese tanto tempranero golpeó al equipo marplatense, que tuvo que reorganizarse rápidamente para no perder el rumbo del partido.

Durante la primera mitad, Aldosivi sufrió ante las constantes llegadas del local, que generó varias situaciones claras. Sin embargo, el “Tiburón” también contó con oportunidades para convertir, algo que en partidos anteriores le había costado generar. Se vio por momentos un bloque ofensivo más activo y decidido, una faceta que el equipo necesita consolidar para crecer en el torneo.

En el complemento, el trámite fue más parejo. Ambos equipos tuvieron aproximaciones, aunque el juego se tornó más trabado y disputado en la mitad de la cancha. Aldosivi insistió en busca del empate y mostró actitud para ir al frente, mientras que Werner también tuvo intervenciones importantes que mantuvieron al equipo con vida hasta el final.

Con este resultado, Tigre reafirma su gran presente y continúa firme en la cima de la Zona B, mientras que Aldosivi deberá ajustar detalles y trabajar sobre sus errores para volver a sumar en la próxima fecha.

Tras el encuentro,el protagonista de la noche, que ya acumula cuatro goles y se posiciona entre los máximos artilleros del Torneo Apertura, expresó: “Estoy muy contento. Es muy lindo marcar en todos los partidos, pero hay que esforzarse más para salir goleador”.

Formaciones

Aldosivi:

Werner; Rodrigo González, Zalazar, Román, Rodríguez; Rolón, Bochi, Gino, Sosa; Cordero y Arias.

DT: Guillermo Farré.

Suplentes: Chicco, Enrique, Novillo, Guzmán, Palavecino, Márquez, De la Vega, Fernández, Villarreal, Leys, Martín García y Da Luz.

Tigre:

Zenobio; Moreno, Laso, Barrionuevo, Álvarez; Serrago, Elías, Leyes, Cabrera; Russo y Romero.

DT: Diego Dabove.

Suplentes: Sultani, Garay, Fernández, Oviedo, López, Piñeiro, Martínez, Villalba, Arias, Peluffo y Mosqueira.

Cambios en el segundo tiempo

En Aldosivi, al inicio del complemento ingresaron Leys por Bochi y Enrique por Rodrigo González. A los 29 minutos entró Fernández por Rolón, mientras que a los 38 minutos se produjeron dos variantes más: Márquez reemplazó a Rodríguez y De la Vega a Gino.

En Tigre, a los 14 minutos ingresó Garay por Serrago. A los 26 minutos hubo doble modificación: Martínez por Cabrera y López por Romero. Finalmente, a los 44 minutos, Arias sustituyó a Leyes.

