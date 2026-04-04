En el estadio José María Minella, Aldosivi volvió a dejar puntos en el camino tras empatar sin goles frente a Estudiantes de Río Cuarto, en un cruce marcado por la necesidad de ambos equipos de sumar en la lucha por no descender. El conjunto marplatense sigue siendo el único que no logró ganar en lo que va del torneo.

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Durante el primer tiempo, la visita mostró una mejor intención de juego, logrando asociaciones más claras y generando las situaciones más peligrosas. De hecho, Estudiantes contó con al menos tres oportunidades concretas para abrir el marcador, pero no estuvo fino en la definición, la más clara fue la de Alanis en la que esquivó al arquero Axel Werner y con el arco vacío pegó en el palo y se fue afuera.

Aldosivi, empujado por su gente, nunca logró asentarse en el partido. Se mostró impreciso, partido en sus líneas y con escasa generación de peligro en ataque, dejando una imagen que volvió a encender las alarmas.

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La situación se complicó aún más en el complemento, cuando Nicolás Zalazar se llevo la tarjeta roja a los 33 minutos y dejó al equipo con diez en el tramo final del encuentro.

Fue un partido que valía más que tres puntos, cargado de tensión y urgencias, lo que se tradujo en errores e imprecisiones por parte de ambos lados. El empate terminó reflejando un desarrollo trabado, aunque con un sabor más amargo para un Aldosivi que sigue sin encontrar el rumbo.

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Aldosivi: Axel Werner, Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román; Esteban Rolón, Franco Leys, Federico Gino; Agustín Palavecino, Junior Arias, Alejandro Villarreal. DT: Israel Damonte.

Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Facundo Cobos; Nicolás Talpone, Alejandro Cabrera, Martín Garnerone; Tomás González, Gabriel Alanis, Mateo Bajamich. DT: Gerardo Acuña.

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Cambios en Aldosivi: 10' Guzmán por Palavecino; 10' Morello por Gino; 17' García por Villarreal; 17' De la Vega por Arias; 31' Bochi por Rolón.

Cambios en Estudiantes: 19' Rosané por Talpone; 30' Valiente por Alanís; 30' Ostchega por Cobos; 38' Ferreira por Garnerone.

Amonestados: 21' Rodrigo González (ALD); 34' González (EST); 35' Zalazar (ALD); 49' Cabrera (EST).

Expulsado: 35' Zalazar (ALD).