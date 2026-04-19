Aldosivi lo ganaba bien, lo quiso aguantar y Racing empató en el final
El Tiburón se había puesto en ventaja con el debut goleador de Anso, pero en el complemento cedió terreno y Zaracho selló el 1 a 1 en el Minella. El mezquino planteo de Damonte en el segundo tiempo, privó a los marplatenses de sumar de a tres por primera vez en el torneo.
Aldosivi dejó pasar una buena oportunidad y terminó igualando 1 a 1 frente a Racing, en un encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional. El equipo marplatense había construido una ventaja importante antes del descanso, pero no logró sostenerla en el segundo tiempo y se quedó con un punto que sabe a poco.
El conjunto del Puerto encontró la diferencia a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Felipe Anso tuvo un estreno soñado en Primera División y marcó el 1 a 0. En ese tramo, Aldosivi logró equilibrar un inicio favorable a la visita y cerró mejor la etapa inicial, mostrando solidez y efectividad.
Sin embargo, en el complemento el desarrollo cambió. El equipo local se replegó demasiado cerca de su arco y le cedió la iniciativa a Racing, que comenzó a crecer en el juego y a generar situaciones. La resistencia de Aldosivi se mantuvo durante gran parte del segundo tiempo, pero terminó cediendo a los 38 minutos, cuando Matías Zaracho aprovechó un espacio en el área y definió para el empate.
En el cierre, Racing sufrió la expulsión de Agustín García tras la intervención del VAR, lo que le dio a Aldosivi una última chance con un hombre más. Aun así, el equipo marplatense no pudo capitalizar esa ventaja en los minutos finales y debió conformarse con una igualdad que dejó sensaciones encontradas.
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