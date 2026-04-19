Aldosivi dejó pasar una buena oportunidad y terminó igualando 1 a 1 frente a Racing, en un encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional. El equipo marplatense había construido una ventaja importante antes del descanso, pero no logró sostenerla en el segundo tiempo y se quedó con un punto que sabe a poco.

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El conjunto del Puerto encontró la diferencia a los 41 minutos del primer tiempo, cuando Felipe Anso tuvo un estreno soñado en Primera División y marcó el 1 a 0. En ese tramo, Aldosivi logró equilibrar un inicio favorable a la visita y cerró mejor la etapa inicial, mostrando solidez y efectividad.

Sin embargo, en el complemento el desarrollo cambió. El equipo local se replegó demasiado cerca de su arco y le cedió la iniciativa a Racing, que comenzó a crecer en el juego y a generar situaciones. La resistencia de Aldosivi se mantuvo durante gran parte del segundo tiempo, pero terminó cediendo a los 38 minutos, cuando Matías Zaracho aprovechó un espacio en el área y definió para el empate.

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En el cierre, Racing sufrió la expulsión de Agustín García tras la intervención del VAR, lo que le dio a Aldosivi una última chance con un hombre más. Aun así, el equipo marplatense no pudo capitalizar esa ventaja en los minutos finales y debió conformarse con una igualdad que dejó sensaciones encontradas.

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