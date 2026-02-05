La actividad contó con una masiva participación de voluntarios y el acompañamiento de empresas y comercios que aportaron materiales para llevar adelante los trabajos. En total, cerca de un centenar de personas se sumaron a la propuesta, entre socios del club, exalumnos de la institución educativa y vecinos del barrio.

Al respecto, Javier Curilem, uno de los referentes del programa solidario del club, destacó el alcance de la jornada: “Se toma lista, se inscribieron 100 voluntarios y casi estamos llegando a ese número, por eso podemos cumplir con todas las aulas que tenemos previstas. Llegó el material, llegó la pintura y llegó la gente. Hace mucho que no hacíamos una jornada solidaria de esta magnitud”.

Curilem también remarcó el compromiso y la diversidad de quienes participaron: “La mitad de los voluntarios son mujeres, muchos son exalumnos, socios del club y vecinos de la escuela. Hace diez días que venimos programando esta actividad y estamos muy contentos con la respuesta”. Además, agradeció el apoyo de empresas como Prestigio, Valen, y distintas ferreterías que colaboraron con los insumos necesarios.

En cuanto a los objetivos a futuro, señaló que el programa apunta a seguir fortaleciendo la relación con distintas instituciones de la ciudad: “La idea es vincularnos con instituciones educativas y también tenemos pendiente organizar jornadas de cuidado del medio ambiente, como limpieza de playas y de espacios públicos”.

En ese sentido, subrayó que el club realiza un trabajo social constante que muchas veces no se difunde: “Trabajamos con merenderos, comedores y articulamos con peñas y filiales. Son actividades silenciosas que están y son posibles gracias a un gran grupo de personas dentro del club que promueven estas acciones”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Marcela Torres Sayar, expresó su satisfacción por la iniciativa: “Nos sorprendió hace poquitos días esta propuesta que nos realizaron desde el Club Aldosivi para venir a colaborar en todo lo que es pintura y darle una renovación a la institución. Realmente estamos muy contentos porque era algo necesario”.

La directora detalló además la magnitud de la comunidad educativa: “Tenemos aproximadamente 950 alumnos en tres turnos: mañana, tarde y noche. Compartimos la institución con un CENS que funciona tres días a la semana, por lo que es mucha matrícula y los espacios necesitan estar ordenados y limpios. En esta jornada interinstitucional se está logrando”.

Finalmente, Torres Sayar valoró la elección de la fecha y el compromiso personal con la escuela: “Hacerlo en estos días, cuando todavía faltan dos semanas para el inicio de clases, es súper provechoso. Después hay que limpiar y dejar todo en condiciones para que los chicos estén en un lugar óptimo para su desempeño escolar”.

Ademas agregó, con emoción: “Hace más de 20 años que trabajo acá, es mi segunda casa. Cuando me lo propusieron no lo dudé. Más allá de que podría estar de vacaciones, estar en un lugar lindo, limpio y del que uno se siente parte, se hace con amor”.

La jornada dejó en evidencia el valor del trabajo conjunto entre instituciones y el impacto positivo que generan estas acciones en la comunidad marplatense.

