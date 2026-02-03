El Club Atlético Aldosivi presentó oficialmente “Aldosivi Social”, un programa integral de voluntariado que apunta a fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad marplatense a través de acciones solidarias, educativas, culturales y de inclusión social, trascendiendo lo estrictamente deportivo.

La iniciativa tendrá su estreno este jueves 5 de febrero, con una jornada solidaria de pintura en la Escuela de Educación Secundaria N° 3, ubicada en Juan B. Justo 745. El establecimiento alberga a 950 estudiantes, distribuidos en tres turnos, y cuenta además con una sede CENS en horario vespertino.

La actividad se desarrollará entre las 9 y las 18 horas y tendrá como objetivo la puesta en valor de aulas, baños, puertas, pizarrones y rejas exteriores del edificio. Desde el club convocan a socios, hinchas y vecinos que deseen sumarse como voluntarios a esta primera acción comunitaria.

Las inscripciones se realizan a través de WhatsApp al 223 300-5724, correspondiente a la Oficina de Socios de Aldosivi.

Además, el club extendió la convocatoria a comercios y empresas que puedan colaborar con la donación de materiales, entre ellos: esmalte sintético gris y blanco, pintura para pizarrones (verde o negra), látex blanco, aguarrás, lijas, rodillos, pinceles y otros elementos necesarios para el desarrollo de la jornada.

Incentivo para los voluntarios

Como reconocimiento a quienes participen de la actividad, Aldosivi otorgará una entrada gratuita para el partido del sábado 7 de febrero frente a Rosario Central, beneficio que se mantendrá en cada una de las acciones solidarias que impulse el programa.

“Aldosivi Social” se proyecta como una política institucional de largo plazo, basada en valores como el compromiso, la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y la ayuda mutua. La jornada de pintura en la Escuela Secundaria N° 3 marca el puntapié inicial de un proyecto que busca consolidar una relación permanente entre el club y la comunidad.

Contacto para voluntarios y donaciones:

📲 WhatsApp: 223 300-5724 (Oficina de Socios – Aldosivi)