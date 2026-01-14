El Tiburón empieza a descargar la parte pesada de la pretemporada y lo hace a tiempo, porque en ocho días tendrá su debut oficial en la temporada 2026 cuando reciba a Defensa y Justicia en el Minella, el jueves 22 de enero.

La primera medida fue Atlanta, un equipo que dominó la Primera Nacional 2025 en el primer semestre y terminó perdiendo con Morón la oportunidad de pelear por el ascenso en el Reducido. Esta mañana, Aldosivi y el Bohemio empataron 0 a 0 los primeros 45 minutos de fútbol. Allí, Guillermo Farré alineó a Chicco; Rodrigo González, Morello, Novillo y Román González; Bochi, Rolón y García; Guzmán, Plavecino y De la Vega.



El mismo 4-3-3, con la intensidad marcada en todas las líneas, volantes aguerridos y delanteros punzantes, eligió el DT para el segundo mini partido. En dicho encuentro Aldosivi le ganó 1 a 0 a Atlanta, con gol de penal del colombiano Alejandro Villarreal. Chicco; Iñiguez, Acosta, Laurelli y Rodríguez; Fernández, Leys y Sosa; Anso, Villarreal y Juárez, jugaron en los segundos 45 minutos.

