Confluyen diferentes vertientes que hacen de este partido, en cancha de Racing, uno verdaderamente importante para la historia del Club Atlético Aldosivi. Lo urgente y lo necesario, es ganar para hilvanar el tercer triunfo consecutivo y soñar con la salvación. Pero hay cuestiones del hoy y de la trayectoria del Tiburón que unen en un punto las decisiones del proyecto que lo trajo hasta la Primera División del fútbol argentino.

Aldosivi cumplirá esta tarde 300 partidos disputados en la Primera División del fútbol argentino. Y lo hará frente a uno de los denominados grandes: en la cancha de la Academia, frente a Racing. El equipo marplatense llega en alza, luego de sus primeras dos victorias en el Torneo Clausura, y quiere meterle presión a sus rivales por la permanencia.

Además, Racing está pensando en la Copa Libertadores (juega el martes la semifinal de ida en Brasil, contra el Flamengo). Por eso quiere aprovechar, a partir de las 19, a imponer sus condiciones y profundizar el buen momento en el campeonato.

