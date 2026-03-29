El club nació al calor del trabajo y el esfuerzo. Fue fundado por obreros que participaban en la construcción del puerto de Mar del Plata, un origen que marcó para siempre su identidad: sacrificio, humildad y pertenencia. Desde aquellos primeros pasos, Aldosivi comenzó a forjar una historia que con el tiempo se volvería imborrable.

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Uno de los primeros grandes hitos llegó en 1959, cuando logró el ascenso a la máxima categoría de la Liga Marplatense tras imponerse nada menos que ante su clásico rival, Talleres. Aquel equipo quedó en la memoria por sus nombres propios: Tatore Vuoso, Amorena, Vinagre, De Rosa y tantos otros que cimentaron el orgullo portuario.

Los años 70 trajeron una de las etapas más gloriosas, con el histórico tricampeonato marplatense entre 1973 y 1975. Aquellas consagraciones no solo quedaron en las estadísticas, sino también en el recuerdo popular, con festejos organizados por “La Pesada”, una subcomisión que se volvió leyenda dentro de la vida institucional del club.

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El crecimiento continuó con los ascensos al fútbol de ascenso nacional. En 1996, Aldosivi dio el salto a la B Nacional tras imponerse en ambas finales, mientras que en 2005 volvió a lograrlo con un equipo liderado por el ídolo Pablo Corti, otra figura que dejó una huella profunda en la historia del club.

Ya en tiempos más recientes, el Tiburón alcanzó la élite del fútbol argentino en dos oportunidades inolvidables: 2014 y 2018, ambas coronadas con ascensos a Primera División y celebraciones que movilizaron a toda la ciudad.

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Como toda institución con historia, también hubo momentos difíciles. El descenso de 2022 golpeó fuerte, en un contexto particular tras la suspensión de descensos en temporadas anteriores. Sin embargo, el espíritu de lucha no tardó en aparecer.

La revancha llegó el 3 de noviembre de 2024, cuando Aldosivi venció 2-0 a San Martín de Tucumán en la final de la Primera Nacional, disputada en el Gigante de Arroyito, y regresó a la máxima categoría. El equipo conducido por Andrés Yllana sorprendió con una actuación sólida: Nicolás Laméndola abrió el marcador y Elías Torres amplió la ventaja antes del descanso, mientras que Jorge Carranza se convirtió en figura sosteniendo el resultado en el complemento.

El 2025 fue un año de sufrimiento, pero también de carácter. En la última fecha, el equipo logró una victoria clave por 4-2 frente a San Martín de San Juan en el estadio José María Minella, asegurando la permanencia en un partido que quedará grabado en la memoria colectiva.

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El presente 2026, sin embargo, no encuentra a Aldosivi en su mejor versión. Los resultados no acompañan y el equipo transita la parte baja de la tabla, con apenas cinco puntos y sin triunfos. Es una realidad que duele, que incomoda y que desafía.

Pero Aldosivi es mucho más que un momento deportivo. Es el puerto, es el barrio, es la historia construida con esfuerzo y pasión. Es la identidad que no se negocia. Y, por encima de todo, es su gente: esa que sostiene los colores con un amor inquebrantable.

En un nuevo aniversario, el Tiburón no solo celebra su fundación. Celebra su esencia. Porque más allá de cualquier resultado, hay algo que nunca cambia: el orgullo de pertenecer.



