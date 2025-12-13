Aldosivi Femenino, campeón anual
Este sábado se jugó la final del torneo de fútbol femenino marplatense donde se enfrentaron Cadetes y Aldosivi. En la tanda de penales se impuso el equipo del puerto y gritó campeón.
El equipo dirigido por Marcelo Rodríguez se consagró campeón del Torneo Anual de la Liga Marplatense de Fútbol Femenino.
En el estadio José María Minella, tras igualar 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios, el conjunto del puerto definió el título desde el punto penal, donde fue más efectivo y se consagró campeón.
Para Cadetes patearon “Loly” Vidal, Cintia Reding, quienes erraron su definición, Camila Miguel y “Yaqui” Martínez, marcaron desde los doce pasos.
Para Aldosivi patearon y convirtieron Rocío Gutiérrez, Morena Larea, Milagros Buresta y Ailén Camacho.
Con una efectividad perfecta desde los doce pasos, Aldosivi se impuso en la tanda de penales y se quedó con el título de campeón anual.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión