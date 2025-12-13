El equipo dirigido por Marcelo Rodríguez se consagró campeón del Torneo Anual de la Liga Marplatense de Fútbol Femenino.

En el estadio José María Minella, tras igualar 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios, el conjunto del puerto definió el título desde el punto penal, donde fue más efectivo y se consagró campeón.

Para Cadetes patearon “Loly” Vidal, Cintia Reding, quienes erraron su definición, Camila Miguel y “Yaqui” Martínez, marcaron desde los doce pasos.

Para Aldosivi patearon y convirtieron Rocío Gutiérrez, Morena Larea, Milagros Buresta y Ailén Camacho.

Con una efectividad perfecta desde los doce pasos, Aldosivi se impuso en la tanda de penales y se quedó con el título de campeón anual.

