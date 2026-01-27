La segunda fecha del Torneo Apertura se puso en marcha, con el triunfo de Platense 2-1 ante Instituto, y dejó la primera noticia resonante para el gremio de los directores técnicos: despidieron a Daniel Oldrá, el entrenador de la Gloria, tras 26 días corridos en lo que va del año.

Ads

Guillermo Farré sabe que tiene crédito por el tremendo sprint final del 2025 que mantuvo a Aldosivi en Primera. Pero no resigna la búsqueda de puntos en las primeras jornadas de la temporada.

Puede interesarte

Por eso valoró el sistema defensivo que neutralizó a Defensa y Justicia, dejando la valla de Áxel Werner en cero. No obstante, declaró que le faltó peso ofensivo al Tiburón y la inclusión de un centrodelantero se impone en el once inicial ante Barracas. Junior Arias, incorporación recientemente habilitada, el Chila Márquez, Facundo de la Vega y Alejandro Villarreal, son las alternativas del coach.

Ads

Por su parte, el Barracas Central de Rubén Darío Insúa viene de caer ante River en el debut. Tuvo poco la pelota, aunque la posesión no es el fuerte del Guapo. Domina con un bloque bajo que contiene y el juego directo que alimenta a sus delanteros, Bruera y el Toro Morales. Eso también tiene en cuenta Aldosivi, que promete asumir el protagonismo sin correr demasiados riesgos en la segunda fecha del campeonato.

Ads