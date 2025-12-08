El fútbol femenino de la Liga Marplatense tuvo su gran cierre con las finales del Torneo Coronación, disputadas en la cancha de General Urquiza, en las que Aldosivi se consagró campeón en Primera y Quinta División.

Ads

La primera venció 3-0 a Cadetes de San Martín con goles de Griselda Garro, Rocío Gutiérrez y Morena Larea.

Con este título, Aldosivi se ganó el pase a disputar el próximo sábado el título de campeón anual ante Cadetes, campeón del Torneo Inicio.

Ads

El encuentro se jugará desde las 14 en el estadio José María Minella, como preliminar de la segunda final de Primera División masculina entre Quilmes y Atlético Mar del Plata.

La Quinta de Aldosivi también gritó campeón tras superar a San José por 4-2 en los penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario. La definición desde los doce pasos le dio al “Tiburón” su segundo título del día.

Ads

En la cancha de Al Ver Verás se disputaron las finales postergadas del Torneo Inicio Promoción 2025, donde San Lorenzo celebró por duplicado.



En Primera, derrotó 4-1 a General Urquiza con goles de Ana Cruz (x2), Priscila Medina y Yanina Décima.

En Quinta, el “Ciclón” fue contundente y goleó 6-0 a Estudiantes, con tantos de Estefanía Pereyra, Luciana López, Rocío Varela, Candela Riffo, Morena Argüello y Geraldine Arbelo.