Aldosivi dio pelea en el Monumental, pero River lo resolvió en el final
El Tiburón mostró carácter y por momentos complicó a River en Núñez, aunque terminó cayendo 3 a 1 por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El conjunto marplatense logró empatar en el complemento y estuvo en partido hasta los minutos finales.
Aldosivi afrontó una dura visita al Monumental y dejó una imagen competitiva pese a la derrota frente a River. El Tiburón supo resistir durante varios tramos del encuentro y no se resignó aun después de comenzar abajo en el marcador.
En la primera parte, River manejó más la pelota y encontró la ventaja con Giuliano Galoppo, que aprovechó una acción dentro del área para poner el 1 a 0. Sin embargo, Aldosivi no perdió el orden y siguió buscando su oportunidad, tratando de cerrar espacios y lastimar de contra.
En el complemento llegó la mejor respuesta del Tiburón. Con decisión y empuje, Aldosivi alcanzó el empate parcial, silenciando por un momento al estadio y generando nerviosismo en el local. El conjunto marplatense se animó, disputó cada pelota y dejó en claro que no iba a ser un rival sencillo.
Cuando parecía que podía rescatar un punto importante, River encontró jerarquía en el cierre. Facundo Colidio marcó el 2 a 1 para devolverle tranquilidad al Millonario y, ya en tiempo agregado, Kendry Páez sentenció el 3 a 1 definitivo.
Más allá del resultado, Aldosivi mostró actitud en una cancha siempre compleja. Le jugó de igual a igual por momentos a uno de los candidatos de la zona y dejó señales positivas de cara a lo que viene en el campeonato aunque sin todavía poder ganar en el torneo.
