La ilusión que emana el puerto con el público de Aldosivi envalentonado tras la permanencia que aseguró su equipo en la última fecha del año pasado, se trasladará hasta el Estadio José María Minella, reducto del partido inaugural de la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Hasta allí, también, llegará un Defensa y Justicia con novedades para tener en cuenta.

El Halcón de Varela contrató a Mariano Soso como entrenador, tras su última experiencia en Newell´s dirigiendo en Argentina, y consigo llegaron refuerzos de élite. Rubén Botta, ex Tigre, Colón, Talleres y San Lorenzo entre otros, le pondrá jerarquía al último pase y la gambeta con su zurda. Y el internacional Éver Banega, campeón de América con Boca y mundialistas con la Selección Argentina, le da el salto de calidad al medio campo que seguramente presente batalla en Mar del Plata.

Aldosivi por su parte trajo a 15 jugadores. Algunos terminaron de acoplarse a los entrenamientos esta última semana. Tres de ellos (Werner, Novillo y Rolón) se perfilan como titulares para el debut, pautado para las 17 horas de este jueves.

Entre tantas incorporaciones de un lado y del otro, hay que bajarle la espuma a la expectativa futbolística. En el correr del campeonato sabremos para qué están dos de los equipos que prometen y tienen que aceitar los nuevos engranajes. Lo que está asegurado en el comienzo del campeonato es que los 30 equipos tienen a sus hinchas esperanzados en que este es el año. ¿Cómo le irá al Tiburón en el 2026?

