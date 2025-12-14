La euforia luego del 4 a 2 en el Minella que aseguró la permanencia, condenó a San Martín de San Juan y le devolvió el aire al Tiburón, fue un alivio mezclado con alegría que abrió rápidamente otra etapa. El presidente Hernán Tillous y el director técnico, Guillermo Farré, comenzaron horas después a planificar la pretemporada y el plantel para el 2026.

El plantel volverá la semana próxima a los entrenamientos, tendrá unos días de reacondicionamiento físico y en enero la parte con mayores cargas físicas de la pretemporada. Aldosivi debuta el fin de semana del 25 de enero recibiendo en el Minella a Defensa y Justicia, y tres días después jugará otra vez en Mar del Plata, contra Barracas Central.

Aldosivi jugará contra River en Mar del Plata el fin de semana del 26 de abril, en una fecha crucial: la última que definirá los puestos y los clasificados a los Playoffs del Torneo Apertura.

En cuanto a los refuerzos, bien sabe el cuerpo técnico que el club necesita vender para comprar. No obstante, también entiende que las bajas en puestos claves requieren de incorporaciones que las reemplacen, al menos posicionalmente. Luego del retiro de Jorge Carranza, otros tres héroes del ascenso dejaron de pertenecer al club en las últimas horas.

Gonzalo Mottes, Ignacio Guerrico y Marcelo Esponda no seguirán en el club. Por lo que la parte defensiva del equipo quedó disminuida. Si bien todavía no surgieron nombres, el entrenador buscaría un arquero, un defensor central, dos volantes y un delantero para mejorar la estructura del equipo, mientras la dirigencia negocia la continuidad de los préstamos de Serrago y Moya, entre otros.

