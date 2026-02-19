Todas las personas que participen de la jornada solidaria recibirán una entrada para el próximo partido de local.

Tras el exitoso inicio del programa de voluntariado “Aldosivi Social”, el Club Atlético Aldosivi redobla su compromiso con la comunidad y anuncia una nueva jornada solidaria abierta a vecinos y vecinas de la ciudad.

La actividad se desarrollará el sábado 21 de febrero de 2026, de 8:00 a 16:00, en el Jardín de Infantes Provincial N° 951 “Héroes del ARA San Juan”, ubicado en el barrio Santa Rosa del Mar. Allí se llevarán adelante tareas de pintura y mantenimiento general para mejorar las instalaciones del establecimiento, que actualmente recibe a unos 90 niños y niñas.

El jardín fue inaugurado en 2018 y lleva su nombre en homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, por iniciativa de la comunidad educativa y marplatense, convirtiéndose en un espacio cargado de memoria y significado para la ciudad.

Las tareas previstas incluyen pintura de interiores y/o exteriores ,según las necesidades prioritarias, mantenimiento general del patio y espacios comunes, limpieza, arreglos menores y puesta en valor de juegos infantiles.

Un trabajo con memoria y comunidad

La jornada contará con la colaboración de agrupaciones de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) de la ciudad, vinculadas directamente con familias de los tripulantes del ARA San Juan. Su participación aportará un fuerte componente de memoria histórica y solidaridad al trabajo comunitario.

Con esta iniciativa, Aldosivi continúa consolidando un programa integral de voluntariado abierto a toda persona mayor de edad, con el objetivo de extender la pasión por el “Tiburón” más allá del fútbol, promoviendo acciones concretas de inclusión social y articulación con instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales de Mar del Plata.

Continúan los trabajos en la Escuela Secundaria N° 3

En paralelo, el equipo de voluntariado regresó el último sábado a la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 3 para una nueva jornada de reparación de sillas y bancos que serán reutilizados en las aulas.

Convocatoria abierta y donaciones

El club invita a sumarse a esta nueva jornada solidaria en el Jardín N° 951. Asimismo, convoca a comercios, empresas y particulares a colaborar con donaciones de materiales necesarios para la actividad:

• Pinturas (látex interior y exterior, esmalte sintético negro y de distintos colores para juegos, barniz).

• Rodillos, brochas y lijas.

• Guantes y elementos de limpieza.

• Herramientas básicas.

Inscripciones y coordinación de donaciones

Las inscripciones y la coordinación de donaciones se realizan exclusivamente a través del WhatsApp de la Oficina de Socios del Club Atlético Aldosivi: 223 300-5724.

Aldosivi reafirma así su compromiso social, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y demostrando que el sentido de pertenencia también se construye con acciones solidarias.